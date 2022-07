20-lat partnerstwa Dubiecka z francuskimi miastami Azay Le Rideau i Cheille [ZDJĘCIA]

23 lipca wymienione samorządy podpisały odnowione porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy miastami Azay-le-Rideau, Cheille a Miastem i Gminą Dubiecko. Stronom z powiatu przemyskiego towarzyszył wicestarosta przemyski Marek Kudła i członek zarządu Zbigniew Blecharczyk, który od 1995 r. działał na rzecz polsko-francuskiej współpracy.

Początki współpracy sięgają 1992 r., kiedy to w czerwcu do ówczesnego wójta gminy Dubiecko Antoniego Blecharczyka z pomysłem na współpracę udali się państwo Józefa i Leopold Teleśniccy wraz ze swoim (nieżyjącym już dziś) kuzynem mieszkańcem Dubiecka Ludwikiem Maszczakiem. Proponowana forma współpracy pomiędzy gminami obejmowała wymianę kulturalną, sportową, turystyczną oraz administracyjną, jak również działania na rzecz integracji z Unią Europejską. W spotkaniu uczestniczył również ówczesny przewodniczący rady gminy Zbigniew Blecharczyk. W lutym 2003r. Komitet Zbliżenia Azay Le Rideau Dubiecko wystosował do władz gminy zaproszenie do złożenia wizyty i podpisania przysięgi przyjaźni miast.

Małgorzata Dachnowicz

14 lipca do Francji udała się 38 osobowa delegacja władz gminy na czele z ówczesnym Wójtem Gminy Zbigniewem Blecharczykiem, Przewodniczącym RG Czesławem Pawlusem i mieszkańcami Gminy oraz członkami Stowarzyszenia Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Gminą Dubiecko w RP a merostwem Azay Le Rideau na czele z jego prezesem Stanisławem Sową, celem podpisania przysięgi przyjaźni miast pieczętującej wieloletni okres współpracy. 20 lipca 2003r. przygotowano uroczystą ceremonię podpisania aktu pomiędzy dwoma merostwami Azay Le Rideau i Cheille, który podpisali wójt gminy dubiecko Zbigniew Blecharczyk oraz merowie: Azay Le Rideau Bernard Cordier i Cheille Jean Serge Hurtevent. Współpraca i przyjaźnie pomimo zmieniających się władz samorządowych były rozwijane i przetrwały do dziś.