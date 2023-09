21-letnia kobieta kolejny raz wpadła za nadmierną prędkość - mandat 3 tys. zł i 13 pkt. karnych

We wtorek policjanci ruchu drogowego przemyskiej komendy w Torkach zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę mazdy, który w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h jechał z prędkością 111 km/h. 26-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi.

Kolejny kierowca przekroczył prędkość również w Torkach. 21-latka jechała z prędkością 106 km/h. Mieszkanka powiatu przemyskiego za przekroczenie dozwolonej prędkości straciła prawo jazdy na 3 miesiące, otrzymała mandat w wysokości 3000 złotych i 13 punktów karnych. Jak się okazało w tym przypadku doszło do "recydywy drogowej". Kobieta popełniła wykroczenie po raz kolejny w ciągu ostatnich dwóch lat.