23. inauguracja roku akademickiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego PANS w Przemyślu odbyła się w auli uczelnianej. Nie zabrakło kadry dydaktycznej, studentów, przedstawicieli władz województwa, powiatu, miasta, pracowników służb mundurowych, duchownych, gmin podkarpackich, reprezentantów placówek oświatowych, kulturalnych oraz przedsiębiorstw, a także stowarzyszeń.

Rektor PANS dr Paweł Treffler, prof. PANS, skierował swoje słowa do najważniejszych uczestników tego święta – do nowo przyjętych studentów:

- Studiowanie to nauka samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny i profesjonalny, za swoje życie. Jednocześnie to najlepszy czas w życiu, ale jest to czas, którego nie można zmarnować. Trzeba nauczyć się zbalansować energię poświęconą na naukę, pracę, rozrywkę i odpoczynek. Jest to trudna do opanowania sztuka życia, które ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Warto studiować, bo wykształcenie jest także jednym z kluczowych społecznych determinant zdrowia. Naukowcy stwierdzili, że osoby lepiej wykształcone są zdrowsze i żyją dłużej, a jakość ich życia jest wyższa. Dlaczego cieszę się, że podjęliście ten trud i mam nadzieję, że w nim wytrwacie, choć na pewno przyjdą ciężkie momenty zwątpienia. Nie rezygnujcie jednak, walczcie, bo na końcu będzie na Was czekać zasłużona nagroda – dobra praca i satysfakcja z rezultatów samorozwoju.