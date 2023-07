25 lat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- Jesteśmy małym, ale prężnie działającym ośrodkiem. W momencie, gdy ja przyszedłem do WORD, była pandemia koronawirusa. Był to bardzo trudny okres, ośrodek stał. Później wybuch wojny w Ukrainie. Jednak cała załoga faktycznie stanęła na głowie, dlatego ze swojej strony za to dziękuję - mówi Maciej Kamiński, dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

W województwie podkarpackim działają cztery WORD. Przemyski jest pierwszym, który zorganizował jubileusz. W tej instytucji przyszli kierowcy zdają teoretyczne i praktyczne egzaminy na prawo jazdy różnych kategorii, od motocyklowych, poprzez te na samochody osobowe, aż po uprawnienia do prowadzenia ciężarówek i autobusów. Każdego miesiąca egzaminowanych jest tutaj ok. 800 osób. Do tego dochodzą różne kursy dla kierowców i kandydatów dla kierowców oraz szeroko rozumiana edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.