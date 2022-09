25-latek kradł samochody w Przemyślu i Jarosławiu, a następnie sprzedawał je na złom

Końcem sierpnia jarosławska policja została poinformowana o skradzionym z ul. Paderewskiego w Jarosławiu samochodzie marki Żuk wartości 5 tys. zł. Prowadzone w tej sprawie działania jarosławskich kryminalnych pozwoliły na ustalenie, że pojazd był przewożony lawetą w kierunku miejscowości Tuczempy. Funkcjonariusze dotarli do właściciela lawety. Mężczyzna oświadczył, że to obywatel Ukrainy zlecił mu transport tego pojazdu. Po wykonanym zleceniu, obywatel Ukrainy odebrał od niego samochód i wywiózł go na Ukrainę. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić tą informację.