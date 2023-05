30. rocznica nadania imienia Orląt Lwowskich Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu [ZDJĘCIA, WIDEO] Łukasz Solski

To już 30 lat Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu nosi imię Orląt Lwowskich. Była to wyjątkowa okazja, aby w sposób uroczysty upamiętnić to ważne wydarzenie w życiu tej placówki.