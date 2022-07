31 lipca kaskaderzy z Extrem Cascaders Team odwiedzą Przemyśl. Zobacz, co potrafią [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

W Łańcucie odbył się Monster Truck Show. To nie ostatni pokaz kaskaderów na Podkarpaciu. W niedzielę 31 lipca Extrem Cascaders Team pojawią się w Przemyślu. Pokaz odbędzie się na parkingu dolnej stacji wyciągu narciarskiego przy ul. Sanockiej, o godz. 20. Bilety do nabycia w kasie bezpośrednio przed wydarzeniem. Zobaczcie, co potrafią!