45-latek z gminy Lubaczów sprzedawał przez Internet wypchane gatunki ptaków, objęte ochroną gatunkową [ZDJĘCIA]

KAS pomaga chronić przyrodę

Zadanie to KAS realizuje między innymi poprzez kontrolę przestrzegania zarówno przepisów ustawy o ochronie przyrody jak również postanowień Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES (od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Celem Konwencji jest redukcja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla ich przetrwania. Handel gatunkami chronionymi jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody ich zachowaniu w środowisku naturalnym i tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia. W świetle przepisów prawnych nie ma znaczenia, czy dotyczy on żywych zwierząt lub roślin lub ich fragmentów, czy też przedmiotów z nich wykonanych lub towarów, do których produkcji zostały użyte.