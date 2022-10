50-latek kradł w Przemyślu markowe perfumy. Został zatrzymany

Zgłoszenie o kradzieży kosmetyków policjanci otrzymali od pracowników ochrony drogerii. W środę 50-latek usiłował wynieść ze sklepu markowe perfumy, ale został zatrzymany na gorącym uczynku.

- Podczas czynności ustalono, że to nie była pierwsza tego typu wizyta mężczyzny w tym sklepie. Pracownicy rozpoznali mężczyznę z wcześniejszych wizyt dzięki monitoringowi, który zarejestrował kradzieże przemyślanina. Wartość skradzionych artykułów kosmetycznych została oszacowana na blisko 4 tys. złotych - mówi asp. szt. Małgorzata Czechowska z KMP w Przemyślu.

W domu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli 13 sztuk perfum. Jak poinformował ich zatrzymany, resztę skradzionego mienia sprzedał przygodnie napotkanym osobom.

50-letniemu mieszkańcowi Przemyśla przedstawiono sześć zarzutów kradzieży, do których się przyznał. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.