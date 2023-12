8-letnia Ola Węglarz z Przemyśla potrzebuje wsparcia finansowego

- Stópki, zamiast robić się proste, znów zaczęły uciekać do środka. Ola zaczęła się potykać, ledwo chodziła, często upadała. Coraz częściej w jej dziecięcych oczach pojawiały się łzy bólu. Choroba wróciła. Wszystko, co przeżyliśmy przez te 2 lata – operacja, ciągłe zmienianie gipsów, ogromna ilość czasu, pieniędzy, przeznaczonych na leczenie Oli, zmuszanie jej i błaganie, by nosiła szynę, a co najważniejsze jej niewyobrażalny ból i łzy – poszło na marne – powiada pani Magda, mama 8-letni Oli, uczennicy II klasy w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu.

- To co proponował Oli lekarz w Polsce, to kolejna operacja – nacięcie stópek i wprowadzenie specjalnych drutów. Nie sądziłam, że będę szukała ratunku dla Oli poza granicami kraju, jednak gdy dowiedziałam się o przyjmującym w Wiedniu doktorze Radlerze, który specjalizuje się w leczeniu dzieci ze stopami końsko-szpotawymi i ma niesamowite efekty w ich leczeniu, pojechaliśmy na konsultację, po której Ola dostała kwalifikację do leczenia. Zamiast wprowadzania drutów, dr Radler zaproponował małoinwazyjną operację polegającą na przecięciu ścięgien Achillesa i przeniesieniu ścięgna mięśnia piszczelowego na trzecią kość klinową. Dał nam też gwarancję, że Olusia po zakończeniu leczenia będzie normalnie chodzić na zdrowych, prostych stopkach, bez bólu! To była dla niej szansa na bycie zdrowym dzieckiem - opowiada mam Oli.

Operacja Oli odbyła się 24 listopada 2017 r. Po zabiegu założono jej długie gipsy na miesiąc, w których nie mogła chodzić. Po zdjęciu gipsów Ola miała zakładane specjalne buty.