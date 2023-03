Arcybiskup Adam Szal udzielił w przemyskiej katedrze sakramentu bierzmowania 38 osobom [ZDJĘCIA]

Bierzmowanie jest to sakrament w Kościele katolickim, w którym wierny otrzymuje Ducha Świętego i jest umacniany w wierze, nadziei i miłości. Jest to również uroczyste potwierdzenie chrztu i zobowiązanie do życia według wartości chrześcijańskich. Bierzmowanie jest udzielane przez biskupa i wymaga przygotowania i przypomnienia sobie podstawowych prawd wiary.