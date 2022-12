Betlejemskie Światło Pokoju z Polski na Ukrainę przekazane na przejściu granicznym w Medyce [ZDJĘCIA]

- W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat. W niedzielny poranek Związek Harcerstwa Polskiego odebrał od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju, aby następnie późnym wieczorem przekazać je na Ukrainę - informuje sierż. sztab. SG Ewelina Sidor z zespołu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Na linii granicy polsko-ukraińskiej spotkali się harcerze ZHP oraz przedstawiciele organizacji skautowych na Ukrainie. Młodzież zaśpiewała kolędy oraz złożyła sobie życzenia świąteczne.

- Ten symboliczny płomień przekazywany z rąk do rąk jest znakiem pokoju oraz wyrazem wsparcia, szczególnie w stosunku do osób, które na co dzień odczuwają skutki wojny i dla których tegoroczne święta będą zupełnie inne - dodaje BiOSG.