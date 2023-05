Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si 2023 w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Na starcie stanęło 40 osób w tym dzieci i zaprzyjaźniony z klubem Mirosław Bar, który wraz z wszystkimi uczestnikami pokonał na wózku trasę 5 km.

- Ten bieg był dla mnie bardzo ważny, w tym roku dołączyła do naszego teamu dziewczyna, która na co dzień boryka się z problemami zdrowotnymi, ale jej mocny charakter i szczery uśmiech dodają mi dużo siły i motywacji do dalszego działania - mówi Anna Łapińska inicjatorka biegu, trener w Jumping Stars Club Fitness.