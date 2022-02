Biznesmen spod Przemyśla w jednej chwili stracił 10 tys. dolarów. Został oszukany

Policjanci z Przemyśla przyjęli w poniedziałek zgłoszenie oszustwa od 45-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego.

- Na firmową skrzynkę elektroniczną otrzymał wiadomość od zagranicznego kontrahenta z informacją o zmianie numeru konta bankowego do przelewów. Nowe konto było w innym kraju niż siedziba firmy, z którą współpracował, lecz nie zaniepokoiło go to, ponieważ współpracuje on z wieloma zagranicznymi firmami z różnych krajów i zdarzało się, że te przedsiębiorstwa miały konta w różnych bankach na świecie - relacjonuje asp. szt. Małgorzata Czechowska z KMP w Przemyślu.