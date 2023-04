Byliśmy w środku "szkieletora", w którym ma powstać Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl [ZDJĘCIA, WIDEO]

Ogromna inwestycja PKP w Przemyślu. Ma kosztować ok. 500 mln zł! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl będzie pełniło funkcję edukacyjno-wystawienniczą wraz z salami ekspozycji, a w części także funkcję gastronomiczną. Jak sama nazwa wskazuje, pawilon będzie bazą wypadową do zwiedzania Twierdzy Przemyśl. Tutaj turyści m.in. zapoznają się z historią przemyskich umocnień, będą mogli obejrzeć filmy związane z trasą oraz zaplanować wycieczkę po fortach.

Na poziomie przyziemia znajdą się: główne wejście, recepcja, szatnia, sanitariaty i pomieszczenia techniczne (magazynowe oraz porządkowe). Stamtąd będzie można przejść do kolejnych multimedialnych sal ekspozycyjnych.

Z poziomu przyziemia trasa ekspozycji poprowadzi dalej poprzez wewnętrzne schody oraz windę na poziom pierwszego piętra, gdzie zaprojektowano salę kinową 5D, obszerne sale warsztatowe i konferencyjne z wyjściem na taras zewnętrzny oraz salę "kominkową" - ekspozycyjną, z możliwością wejścia do niej (jako jedynej w obiekcie) postronnych osób z zewnątrz np. klientów restauracji ulokowanej w przełamanym skrzydle I piętra. Ogólnodostępna część gastronomiczna zajmować będzie powierzchnię 125 metrów kwadratowych.

Budowa Centrum Dowodzenia Twierdzą Przemyśl odbywa się w ramach projektu "Razem zmieniamy Przemyśl". Jednym z głównych inicjatorów takiej formy zagospodarowania obiektu na stoku jest Mirosław Majkowski, przemyski radny miejski klubu Wspólnie dla Przemyśla oraz przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

To nie jedyna inicjatywa związana z przemyską twierdzą, która ma ogromny potencjał, który jednak nie był do tej pory w pełni wykorzystany. Jednak forty, aby przyciągać turystów i zarabiać, muszą być odpowiednio, w ciekawy sposób zagospodarowane. Pierwszym ma być Fort XI Duńkowiczki w gminie Orły. Tutaj mają powstać dioramy historycznej i wystawy multimedialne, wzorowane na rozwiązaniach zastosowanych w takich obiektach we Francji i Belgii. W tamtych krajach z szeroko rozumianej turystyki militarnej utrzymują się nieraz całe małe miasteczka.