Centrum Kulturalne w Przemyślu świętowało jubileusz 30-lecia [ZDJĘCIA]

- Kultura powstaje dla wspólnego dobra – to dzięki niej możemy się rozwijać, otwierać na drugiego człowieka, poszerzać swoje horyzonty myślowe oraz czerpać radość z tworzenia. Niech ten piękny jubileusz będzie dla państwa powodem do dumy i jednocześnie bodźcem do dalszego działania oraz pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Życzę wielu perspektyw dalszego rozwoju, wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności - te słowa skierował do dyrekcji i pracowników Centrum Kulturalnego w Przemyślu prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.