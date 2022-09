Coraz bliżej wyboru wariantu przebiegu zachodniej obwodnicy Przemyśla

Po rozpatrzeniu wszystkich opinii najbardziej akceptowalnym wariantem przebiegu obwodnicy jest wariant 5A, który omija granice miasta. Na drugim miejscu uplasował się wariant 4. Najmniejszą liczbę głosów otrzymał wariant 6. Członkowie Społecznego Komitetu Protestacyjnego „Stop dla obwodnicy przez Miasto Przemyśl” w przeważającej większości wypowiedzieli się za wariantem 5A.

Długość planowanej obwodnicy to 20-25 km a koszt inwestycji miałby pochłonąć od ok. 1 mld złotych do ok. 1,3 mld. Droga ma być gotowa w 2029 roku.