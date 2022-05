Ćwiczenia obronne "ŻURAW 22" w Bolestraszycach w gminie Żurawica [ZDJĘCIA]

- Wydarzenie, które organizowane jest w naszej gminie od 15 lat, nie odbyło się tylko raz. Dwa lata temu, kiedy w kraju panoszyła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Tym razem organizatorzy powrócili do pierwotnej formuły ćwiczeń, a co za tym idzie, do przeprowadzenia wszystkich przewidzianych działań, których główną ideą było doskonalenie funkcjonowania urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych, a także obsady stałego dyżuru wójta podczas wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa - informuje Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.