Czy park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Dolińskiego w Przemyślu zostanie objęty monitoringiem?

- W związku z dalszymi, niepokojącymi sygnałami od mieszkańców, odnośnie do parku rekreacyjnego-wypoczynkowo przy ul. Dolińskiego, proszę o instalację monitoringu. Sygnały, które dostaję, dotyczą dewastacji i zaśmiecania tego terenu, a także użytkowanie go w niewłaściwy sposób - pisze w interpelacji do prezydenta Przemyśla radny Maciej Kamiński.