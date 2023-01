Czytelnik z Maćkowic w gm. Żurawica: od lat nie możemy się doprosić wykonania drogi do domu [ZDJĘCIA]

O tej drodze pisaliśmy już rok temu.

Urząd Gminy w Żurawicy zna sprawę, urzędnicy byli na miejscu.

- W tym roku planujemy remont należącego do gminy, kilkudziesięciometrowego odcinka drogi łączącego główną arterię Maćkowic z drogą prowadzącą bezpośrednio do posesji pana Koniuszego. Pozostały, ok. trzystumetrowy odcinek drogi jest własnością prywatną, w związku z czym, ewentualna modernizacja owego odcinka leży wyłącznie w gestii jego właścicieli. To jedyny obecnie, możliwy do zrealizowania przez gminę wariant - odpowiada Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.