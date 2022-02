Do Przemyśla docierają kolejni uchodźcy z Ukrainy. Dostają pomoc od władz Przemyśla i mieszkańców [ZDJĘCIA]

- Pierwszy pociąg z uciekającymi ludźmi przed wojną na Ukrainie wjechał do Przemyśla w większości to kobiety z dziećmi i osoby starsze, widok smutnych, przerażonych osób jest nie do opisania... - relacjonuje Marcin Kowalski z Przemyśla, radny miejski (Wspólnie dla Przemyśla), który organizował pomoc w tym mieście.