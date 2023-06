Dodatkowe 300 zł na każde dziecko. Wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną już od lipca

Rodzic, który już wcześniej składał wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną przez aplikację mZUS lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS, może na podstawie poprzedniego wniosku utworzyć nowy - większość danych uzupełni się automatycznie. Jeśli coś się zmieniło, trzeba to poprawić przed wysłaniem.

Jeśli wniosek o 300 zł zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze z programu "Dobry Start 300 plus" zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.