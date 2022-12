Dokarmianie ptaków w zimie. Tak to się powinno robić [ZDJĘCIA] OPRAC.: Norbert Ziętal

W zimie najlepszym pokarmem dla ptaków dziko żyjących w naszych miastach są rośliny oleiste, zwłaszcza słonecznik, a także mieszanki prosa z pszenicą i owsem. Nie powinny to być resztki chleba. Pamiętajmy również, że jeśli raz zdecydujemy się dokarmiać ptaki, to powinniśmy to robić regularnie.