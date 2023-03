Dopłaty bezpośrednie 2023. Poznaj 6 najważniejszych zmian. Pierwsi rolnicy już złożyli wnioski w ARiMR

To trzeba wiedzieć o naborze wniosków o płatności bezpośrednie 2023

Nabór o dopłaty bezpośrednie 2023 inny od poprzednich

Od północy powinna działać i pozwolić skutecznie złożyć wniosek aplikacja eWniosekPlus. Mało który rolnik będzie gotowy pierwszego dnia do zatwierdzenia wniosku i przesłania go do ARiMR.

Nie chodzi jedynie o kwestie techniczne, ale też praktyczne — na działce trzeba zadeklarować uprawę, a tu decyzja może się zmienić wraz z wiosennymi zasiewami lub koniecznością zmiany, jeśli ozima uprawa kiepsko przezimowała. Nie wszyscy chcą potem zgłaszać korekty. Pojawiają się też zmiany, które trzeba poznać.