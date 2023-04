"Dworzec 2022" z nagrodą specjalną na konkursie "Filmowe Zwierciadła" w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO]

Produkcja nie tylko otrzymała nagrodę specjalną w kategorii „Solidarni z Ukrainą”, ale zajęła także 3. miejsce w rankingu publiczności. Autor filmu spotkał się prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem, który gratulował mu tego osiągnięcia.

- Film zaczął powstawiać w trzecią dobę od wybuchu konfliktu. W trzecią dobę, ponieważ podczas dwóch pierwszych (tak jak większość z nas) byłem zupełnie zaskoczony i z niedowierzaniem patrzyłem na to, co dzieje się w Ukrainie. Pomyślałem, że dobrą formą do tego przygnębiającego klimatu będzie czarno-biała estetyka filmu. Pomimo tego, iż pomoc, zwłaszcza w pierwszych tygodniach wojny, ze strony przemyślan była zauważalna wszędzie – chciałem skupić się tylko na dworcu, żeby forma filmu nie wychodziła, gdzieś poza to miejsce - o kulisach powstawania filmu opowiada Robert Młynarski.