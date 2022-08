Dzieci z Ukrainy blokują miejsca w przemyskich szkołach i przedszkolach?

- Dementujemy pogłoski o problemach z przyjęciem dzieci do przemyskich szkół i przedszkoli ze względu na dużą liczbę dzieci ukraińskich. Wszystkie dzieci kandydujące do przemyskich jednostek oświatowych zostały do nich przyjęte - informuje Dorota Kowalska-Buś z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.