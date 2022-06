Dziecięca Grupa Pożarnicza przy jednostce OSP Orły działa już prawie rok [ZDJĘCIA]

- Pomysł utworzenia takiej grupy przy naszej jednostce powstał w styczniu 2020 roku, niestety rozpoczęta w marcu pandemia Covid-19 pokrzyżowała plany. Jednak sam pomysł przetrwał i tak niespełna rok temu 17 lipca 2021 roku, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, które już samo w sobie przerosło nasze oczekiwania, ze względu na duże zainteresowanie, ze strony rodziców i przede wszystkim dzieci. Od tego czasu rozpoczęliśmy w miarę regularne spotkania - wspomiają na Facebooku druhowie z OSP w Orłach.

Dzieci poznawały wyposażenie samochodów należących do naszej jednostki, uczyły się podstaw musztry, a także ćwiczyły podstawy rozwinięcia bojowego. W okresie zimowym spotkania przeniesiono do sali w remizie, gdzie dzieci powoli poznawały wyposażenie torby medycznej, nauczyły się podstaw pierwszej pomocy, a także co spotkało się z wielkim entuzjazmem z ich strony, jak ułożyć poszkodowanego na desce ortopedycznej i w bezpieczny sposób spiąć pasami.