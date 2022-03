Ewa Kopczak-Chudzio wzięła udział w programie Ninja Warrior Polska. Jak jej poszło? [ZDJĘCIA]

W każdym z 6 odcinków do pokonania toru eliminacyjnego przystępują 32 osoby. Tor składa się z 6 przeszkód. 10 zawodników, którzy uzyskają najlepszy rezultat, awansuje do kolejnego etapu (pokazywanego w tym samym odcinku). 4 najlepszych z każdego toru półfinałowego przechodzi do finału.

29 marca w Ninja Warrior Polska pojawi się Ewa Kopczak-Chudzio z Przemyśla. Ewa z sukcesami startuje w zawodach crossfit i podnosi ciężary w barwach klubu LKS Dobryszyce z woj. łódzkiego. Ma na koncie m.in. srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski, brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski.