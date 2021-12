Finał akcji Pomocnik Świętego w Przemyślu. Mikołaj odwiedził Dom Dziecka oraz Specjalistyczny Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Jak zrodziła się ta inicjatywa? Musimy się cofnąć do roku 2019.

- Początek był bardzo spontaniczny. Pomagając moim siostrzeńcom i bratankowi w pisaniu listów do świętego Mikołaja, wróciłam wspomnieniami do moich dziecięcych marzeń. Przypomniałam sobie, jak cała moja rodzina angażowała się w ich spełnienie, brat wyklejał nocą tapety w moim wymarzonym domku dla lalek. Z perspektywy czasu widzę, jak ważne było dla nich to, bym dostała to, o co prosiłam i uwierzyła w świąteczny cud. Pojawiła się też myśl, że są dzieciaki, które również mają marzenia, piszą listy i nie zawsze doczekają się ich spełnienia. Skontaktowałam się wówczas z Moniką Pacławską, wychowawcą w Domach dla Dzieci w Przemyślu i… lawina dobra ruszyła! - podkreśla Sztolf.