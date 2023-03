Firma Nazo z Przemyśla z tytułem "Lidera Roku" w dziedzinie obuwia dla dzieci [ZDJĘCIA]

To już 12. edycja nagrody "Lider Regionu". Od ponad dekady zaszczytne tytuły przyznawane są firmom, instytucjom i samorządom w naszym regionie. To dowód na to, że na Podkarpaciu mamy wiele dynamicznych i kreatywnych firm, które są pionierami przedsiębiorczości oraz innowacyjności m.in. w sferze nowych technologii i nowatorskich metod zarządzania. Mamy też instytucje i samorządy, które wyrastają ponad przeciętność i wnoszą szczególny wkład w rozwój naszego województwa.