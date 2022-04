Flash mob w Rynku w Przemyślu. Okazją Międzynarodowy Dzień Tańca [ZDJĘCIA]

Galina Koval, nauczycielka baletu, która na co dzień prowadzi studio baletowe Terpsychora, przygotowała najmłodsze dzieci do pokazu. Były to zabawy przy fontannie z niedźwiadkiem.

- Występ z zachwytem oglądali przejęci rodzice i oczywiście przechodnie - informuje Urząd Miejski w Przemyślu.