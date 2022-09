Franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej nagrali nowy singiel. "Pójdę z Tobą" zdobywa popularność na YouTube

Autorem słow, muzyki jest brat Marcin Sarna OFMConv. Wideo do utworu powstało w Kalwarii Pacławskiej oraz obfitującej w przepiękne krajobrazy śródpolnej drogi z Pacławia, wioski położonej ok. dwóch kilometrów od klasztoru, do kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, która znajduje się tuż przy polsko-ukraińskiej granicy.

- Wiara, nadzieja, miłość, a przede wszystkim wdzięczność stoją za nowym franciszkańskim singlem, który ujrzał światło dzienne i dostępny jest już w Internecie - informuje o. Jan Maria Szewek OFMConv.

- Z pewnością wielu z Was zastanawia się, jaki jest sens i cel ludzkiej wędrówki? Do czego wzywa mnie Pan? Jakie jest moje powołanie? Nam również towarzyszą podobne pytania. Na pytanie jednak zawsze znaleźć można właściwą odpowiedź, dlatego utwór ten dedykujemy bratu Dariuszowi Sowie OFMConv, który będąc mistrzem nowicjatu, z prawdziwie ojcowską miłością i cierpliwością pokazał nam kierunek, udzielił wskazówek i wyposażył na życiową drogę powołania. Deo gratias! – o swoim utworze wypowiadają się franciszkanie.