Futsalowcy UKS Orlik Przemyśl z brązowym medalem Mistrzostw Polski do lat 17

- Jest to dla nas bardzo duży sukces, którego myślę, że wielu się nie spodziewało, a wręcz liczyło na naszą wielką porażkę, ale ja byłem dobrej myśli i wierzyłem, na co stać chłopaków. Dziękuję im bardzo za włożone zaangażowanie, pozostawione serce i charakter oraz walkę do końcowej syreny - powiedział Paweł Kazimir, trener drużyny Eurobus UKS Orlik.