Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Przemyśl? Zobacz listę lokali wyborczych Redakcja Naszemiasto.pl

Gdzie głosować w gm. Przemyśl? Lista lokali wyborczych Karolina Misztal

Każdy, kto chce zagłosować w wyborach parlamentarnych 2023, musi zgłosić się do lokalu wyborczego przypisanego do swojego miejsca zamieszkania. Gdy, z jakiegoś powodu, chcemy zagłosować w innym miejscu, trzeba to zgłosić wcześniej. Głosowanie przebiega cały dzień, w godzinach 7-21. Sprawdź, gdzie powinieneś iść, aby zagłosować na wybranego kandydata. Gdzie znajdują się lokale wyborcze w gm. Przemyśl?