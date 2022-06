Gdzie na nordic walking do 67 km od Przemyśla. Pomysły na sportowy dzień w weekend 2 - 3 lipca

Szlaki nordic walking z Przemyśla

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 67 km od Przemyśla. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie.

Przed drogą sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Przemyśla.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Z Soliny do Myczkowce

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 3 808 m

Suma zejść: 3 832 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Przemyśla poleca Diskus

Trasa ciekawa i przyjemna, nie za trudna choć trochę męcząca. Wyjście niebieskim szlakiem z Soliny przez Bóbrka następnie podziwiamy kamieniołom w Bóbrce (punkt widokowy na szczycie). Następnie leśną grania przez szczyt Koźiniec 521 m npm. (pomiędzy drzewami widać jezioro Myczkowskie) udajemy się do miejscowości Myczkowce (ciekawa zapora). Do Soliny można wrócić niebieskim szlakiem drugą stroną jeziora (kolejne trzy godziny marszu) . My wróciliśmy stopem (tego dnia był straszny upał).

Nawiguj