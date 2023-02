Gdzie smacznie zjeść w Przemyślu? Pizza, kebab czy rolada? Które miejsca polecacie?

Gdzie dobrze zjeść w Przemyślu?

Wybierając miejsce do jedzenia, często sprawdzamy opinie bywalców. To świetny sposób, aby znaleźć najlepsze miejsce, w którym warto jeść w Przemyślu. Jednak wcześniej trzeba wiedzieć jaki jest wybór. Zgromadziliśmy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii z okolicy. Jeżeli jakiejś brakuje, podpowiedz właścicielowi, że inni mają mniejsze szanse, by znaleźć lokal.

Które miejsca z dobrym jedzeniem w Przemyślu możesz zobaczyć na naszej liście? M.in.:

burgerownia

naleśnikarnia

kawiarnia

firma cateringowa

pub

kuchnia hiszpańska

kuchnia orientalna

kuchnia roślinna

Najważniejsze trzy słowa dla Polski, Polaków, naszej kultury, filozofii: wódka, wojna i kiełbasa są rodzaju żeńskiego.

Robert Makłowicz

Jedzenie z dostawą na telefon w Przemyślu

Nie masz ochoty przygotowywać posiłku, a do tego nikt nie zrobił zakupów? Wybierz spośród poniższych miejsc.