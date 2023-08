Gdzie zjeść dobre lody w Przemyślu? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

Po wojnie zaczęto produkować lody na większą skalę. Lodziarze kręcili je w maszynkach. Podawano je na waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Przemyślu otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są równie smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw spożywać je w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.