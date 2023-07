Gdzie zjesz najlepsze lody w Przemyślu? Polecane miejsca w lipcu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. W Europie również zajadali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór.

W Renesansie odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

W Polsce większą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty i wafle. Smaki oferowane wówczas nie były zbyt wyszukane. Zazwyczaj były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.