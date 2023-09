gm. Fredropol - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Huwniki 82, 37-743 Huwniki numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Darowice 67, 37-734 Darowice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Aksmanice 15, 37-734 Aksmanice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Fredropol 15, 37-734 Fredropol numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Kniażyce 108A, 37-734 Kniażyce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Nowe Sady 29, 37-743 Nowe Sady numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Młodowice 72, 37-734 Młodowice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Makowa 10, 37-742 Makowa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Kupiatycze 38, 37-734 Kupiatycze numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Kalwaria Pacławska 60, 37-743 Kalwaria Pacławska numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Rybotycze 121, 37-742 Rybotycze numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Sierakośce 63, 37-743 Sierakośce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

Poradnik wyborczy – co powinien wiedzieć każdy wyborca?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnościami, chorzy i seniorzy?

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyborcom z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługują dwie - inne niż tradycyjna - formy wzięcia udziału w głosowaniu: