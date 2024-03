Dramatyczny wypadek na DK 28

We wtorek, 19 marca, na drodze krajowej 28 w miejscowości Boguszówka w powiecie przemyskim, doszło do groźnego wypadku. Z drogi wypadła jadąca w stronę Birczy ciężarówka przewożąca drewno. Pojazd wpadł do rowu. Kierowca nie ucierpiał, ale w kabinie wypełnionej wodą zakleszczony został pasażer.

Na miejscu trwa akcja ratownicza, w której biorą udział strażacy z OSP Sufczyna, OSP Bircza i z PSP Przemyśl. Do rannego zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.