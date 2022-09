Grypa w Przemyślu. W tych aptekach są darmowe szczepionki. Sprawdź, kto dostanie darmowy preparat Łukasz Solski

Z początkiem września rozpoczyna się sezon szczepień 2022/2023 r. Jak przypominają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, coroczne szczepienia ograniczają transmisję wirusa grypy wśród społeczeństwa. Decyzją Ministerstwa Zdrowia w tym roku pacjenci będą mogli zaszczepić się przeciw grypie nie tylko w placówkach medycznych, ale również w aptekach. Wybrane apteki są już do tego przygotowane. W tym roku do Polski trafi ok. 3 mln szczepionek.