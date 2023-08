Handlarz ludźmi zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce

Do zdarzenia doszło w przejściu granicznym w Medyce. Tutaj do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 44-letni obywatel Mołdawii. W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że mężczyzna jest w zainteresowaniu władz Mołdawii, które wydały za nim czerwoną notę Interpolu. W toku dalszych sprawdzeń mundurowi powzięli informację, że obcokrajowiec jest podejrzany o handel ludźmi. Za to przestępstwo zgodnie z mołdawskim prawem grozi mu do 15 lat więzienia.

Cudzoziemiec został zatrzymany i decyzją sądu tymczasowo aresztowany.

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 130 osób będących w zainteresowaniu polskich i zagranicznych służb.