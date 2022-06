Historyczny wyczyn w Elblągu młodych unihokeistów z Żurawicy [ZDJĘCIA]

W Mistrzostwach Polski Szkół w Elblągu wystartowali:

chłopcy starsi z SP 1 Żurawica (mistrz województwa podkarpackiego),

dziewczęta młodsze SP 1 Żurawica,

dziewczęta starsze SP 1 Żurawica,

chłopcy młodsi SP 2 Żurawica.

Do dalekiego Elbląga nasi wspaniali sportowcy wyjechali już w czwartek, 2 czerwca. Po 9 godzinach jazdy dotarli do Sztutowa nad Zatoką Gdańską, gdzie wieczorem doszło do obowiązkowych „zaślubin” z morzem na plaży w Sztutowie.

W piątkowy (3 czerwca) ranek wyruszyli do Gdańska, by zobaczyć piękne Stare Miasto – pomnik Neptuna, gdańską katedrę (po pokonaniu 420 schodów obejrzeli przepiękną panoramę Gdańska). Była także obowiązkowa lekcja historii – wizyta pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej oraz pomnikiem obrońców Westerplatte. Stamtąd udali się w rejs statkiem Żeglugi Gdańskiej, a że pogoda była znakomita, ponownie, ale już od strony zatoki, podziwiali Stare Miasto, m.in. słynną Bramę Żuraw, port oraz statki budowane i remontowane w Stoczni Gdańskiej. Wieczorem wrócili do Sztutowa na plażę, by ostatecznie doładować akumulatory na ciężki turniej.