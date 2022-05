II Memoriał im. Adama Poznańskiego w Fit Kid w akrobatyce w Żurawicy [ZDJĘCIA]

- II Memoriał imienia Adama Poznańskiego w Fit Kid to impreza, która nie tylko ma szansę zagościć na stałe w kalendarzu najważniejszych zawodów w naszej części województwa podkarpackiego, ale wygląda na to, że niechybnie awansuje do rangi najbardziej cenionych wydarzeń sportowych w kraju - informuje Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.