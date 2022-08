Impreza Speed of Sound 2022 na ulicach Przemyśla. Zobacz zdjęcia super aut OPRAC.: Łukasz Solski

Speed Of Sound to kolejna motoimpreza w Przemyślu. W niedzielę kilkudziesięciu kierowców ścigało się z czasem na odcinku ok. 2 km, który zlokalizowany był na ul. Przemysłowej i ul. Gospodarczej. Wydarzenie zorganizował przemyski AUTOMOBILKLUB. Zobaczcie zdjęcia!