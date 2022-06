Jak obniżyć comiesięczne raty kredytu hipotecznego? Całkowita lub częściowa spłata kredytu? Jak ma wyglądać pomoc od państwa w 2022 roku?

Wysokość raty kredytu. Ile wydajemy z pensji?

Publikowany przez KNF wskaźnik DStI2 (debt service to income) pokazuje, że jeszcze w 2020 r. przeciętny kredytobiorca wydawał na ratę 29 proc. swojej pensji. Obecnie jest to zdecydowanie więcej. Szacunki HRE Investments mówią nawet o wydatkach rzędu 40 czy 45 proc. całego wynagrodzenia, a to oznacza, że kredyt jest nieosiągalny dla coraz to większej liczby osób.