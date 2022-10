Jak oszczędzać na ogrzewaniu, prądzie, paliwie i rozrywce? Bez ograniczania komfortu, angażowania czasu i pieniędzy. Sprawdź [19.10.2022]

Oszczędzanie w wersji smart, bez zbędnych i kosztownych nawyków

Wiele wskazuje na to, że nasze portfele czeka bardzo trudny okres. Galopująca inflacja i gigantyczny wzrost opłat nie są medialnym newsem, ale realnym problem dla konsumentów. Według GUS-u we wrześniu przeciętny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł aż o 17,2% r/r. Wzrosły także ceny paliw – o 18,3% i nośników energii, takich jak węgiel, ropa czy gaz – o 44,2%.

Lada moment do listy rachunków dojdą opłaty za ogrzewanie. I choć na inflację oraz trwający kryzys energetyczny nie mamy wpływu, to na pewno mamy wpływ na to, jak korzystamy z energii, ile jej zużywamy. Szukanie oszczędności na domowych rachunkach za prąd, ciepło, zmniejszanie kosztów eksploatacji auta wcale nie musi wiązać się z dużymi wyrzeczeniami! Wystarczy włączyć oszczędzanie w wersji „smart”, czyli wyeliminować pewne zbędne i kosztowne nawyki, by nie tylko starczyło „do pierwszego”, ale i by w domowej kasie zostały środki, które pozwolą zbudować finansową poduszkę bezpieczeństwa.