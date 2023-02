Jak zminimalizować stres w pracy? Praktyczne porady dla pracowników i pracodawców

Stres to reakcja organizmu na różnego rodzaju bodźce, które są postrzegane jako zagrożenie lub wyzwanie. W takiej sytuacji organizm wytwarza hormony stresu, takie jak adrenalina i kortyzol, które mają przygotować organizm do walki lub ucieczki. Odczuwanie stresu może być naturalnym i potrzebnym procesem, ale nadmierny stres może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia snu, nadciśnienie, problemy trawienne, a nawet depresja.

Stres w pracy to problem, który dotyka wielu pracowników i może mieć negatywny wpływ na firmę. Dbanie o regularny harmonogram pracy, zdrowie fizyczne i kulturę organizacyjną może pomóc zminimalizować stres i poprawić efektywność pracy.