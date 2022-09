Jubileusz 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Tempo 5 w Przemyślu [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

To już 20-lat od kiedy zaczął w Przemyślu działać Uczniowski Klub Sportowy Tempo 5. Chociaż początek działania tego sportowego klubu działającego na początku przy nieistniejącym już Gimnazjum Nr 5 to wiele dyscyplin sportowych, to jednak dzisiaj znany jest przede wszystkim z konkurencji lekkoatletycznych. Dodajmy, że z każdym rokiem zdobywa w nich coraz bardziej znaczące laury. Do Urzędu Miejskiego prezydent zaprosił zawodników, trenerów i działaczy klubu, aby osobiście złożyć im gratulacje.