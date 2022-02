„Karnawał z tańcem i piosenką” w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Muzyczno-taneczną fetę rozpoczęły tancerki Hobby Lady Group.

- Po tym wstępie, witając wszystkich, karnawałowy wieczór na Zamku Kazimierzowskim rozpoczęły dwie panie: dyrektor PCKiN Zamek Renata Nowakowska oraz założycielka, dyrektor i choreograf Szkoły Tańca „A-Z” Aleksandra Sołga - relacjonuje Tomasz Beliński z PCKiN Zamek w Przemyślu.

Szefowa przemyskiej instytucji kultury powiedziała m.in., że w tych ciężkich, pandemicznych czasach ważne jest, aby utrzymywać w samym sobie, we wszystkich nas tę muzyczną i taneczną radość płynącą z karnawału. Dodała też, że należy to robić nie tylko bez względu na wiek, ale należy to robić także na przekór cyfrom w PESEL-u.

Program artystyczny obejmował szeroką gamę różnych rodzajów tańca i gatunków muzycznych, jednak dominującym były rytmy latino.

Wpisy z sieci internetowej opisujące koncert: